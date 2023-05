(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’ITF ha annunciato l’esito dei sorteggi per leed i play-off della Billie Jean King Cupdi tennis, dopo la conclusione della cerimonia svoltasi presso gli uffici della ITF a Londra: lesi svolgeranno dal 7 al 12 novembre a Siviglia, in Spagna. L’è stata inserita nel Gruppo D, l’unico tutto europeo, con la, testa di serie numero 4 e vincitrice nel 2019, e la. La Svizzera, campionessa in carica, è stata inserita in un girone di ferro, il Gruppo A, insieme a Repubblica Ceca e Stati Uniti. La finalista perdente della scorsa edizione, l’Australia, testa di serie numero 2, sfiderà Kazakistan e Slovenia nel Gruppo B, infine il Gruppo C vedrà protagoniste la Spagna, padrona di casa e cinque volte vincitrice della Billie Jean King Cup, il Canada e la ...

BJK Cup Finals 2023, sorteggiati i gironi: Italia con Francia e Germania OA Sport

