Bisogna osare | Matteo Salvini e l' ambizioso obiettivo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) "Sul ponte. L'Italia è la patria del Rinascimento. Se Michelangelo, Raffaello, Leonardo da Vinci non avessero osato e se fossero passati da una commissione costi-benefici, oggi non avremmo quello che hanno fatto loro. Penso alle chiuse sui Navigli pensate da Leonardo... Con i 5 Stelle non ci sarebbero state, avrebbero detto: 'questo è un mattò. Oppure non avremmo l'Autostrade del sole che per fortuna è stata fatta". L'ha detto il ministro delle Infrastrutture e senatore della Lega,intervenendo in Aula sul decreto sul ponte sullo Stretto. E ancora: "Le stime parlano, nell'arco del tempo, a lavorazione ultimata, di 100.000 posti di lavoro vero, fra Sicilia e Calabria. Non redditi di cittadinanza dati una tantum ma 100.000 posti di lavoro vero, fra Sicilia e Calabria".Fonte: Agenzia Vista / ...