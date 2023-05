Binance accusato da Reuters | cattiva gestione dei fondi

sollevata da una causa da 8 milioni di dollari intentata per truffa su Tinder La querelante, una donna texana, ha inizialmentedi aver perso 8 milioni di dollari in una truffa di pig butchering nata su Tinder. Notizie, il più grande exchange di criptovalute al mondo, è stato estromesso da una causa ...... deve affrontare la forte concorrenza di altre società comee Kraken . Queste società hanno ... L'azienda ha anchela SEC di non aver fornito linee guida chiare per il settore delle ...Chissà se, nell'eventualità che l'exchange ripartità, l'ex CEO di FTX, nonché criminaledi ... troviamo nomi comi Deribit,, Bybit ,e Delta Finance. Per quanto riguarda esclusivamente ...

Binance nega le accuse di cattiva gestione dei fondi e le definisce "all'insegna della teoria complottista" Cointelegraph Italia

La querelante, una donna texana, ha inizialmente accusato Binance di aver perso 8 milioni di dollari in una truffa di pig butchering nata su Tinder.Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato il suo ritiro dal mercato canadese. "Non è più sostenibile", ha detto l'azienda.