Bimba ferita | ospedale Cardarelli | “La mamma non è grave”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa donnanel corso di una sparatoria a Sant’Anastasia – nella quale sono stati colpiti anche la figlia ed il marito – e trasin nottata all’non è in condizioni preoccupanti. “La signora ha riportato unasuperficiale della parete anteriore dell’addome che non ha leso organi interni, né ne ha superato lo spessore, per cui abbiamo la ragionevole certezza di dover curare unache non può essere causa di danni permanenti o futuri”, spiega in una nota Patrizio Festa, responsabile del reparto Trauma Center del. “Ovviamente – aggiunge – la prudenza è doverosa, per cui la signora resterà in osservazione al massimo per 48 ore, per poi valutarne la dimissione”. L'articolo proviene da ...