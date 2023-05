Bimba ferita | il sindaco | “Le nostre telecamere hanno ripreso la sparatoria”

anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...anchedi 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri: furti e danni in bar e pizzerie Cronaca [ 27/01/2023 ] Lecce ancora ko: al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana ...

Spari contro una famiglia in un bar di Sant’Anastasia (Napoli): bimba di 10 anni ferita alla testa Virgilio Notizie

Napoli, 24 mag. (askanews) – E’ in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, la bimba di 10 anni ferita da colpi d’arma da fuoco a Sant’Anastasia (Napoli) mentre mangiava un gelato con i ...Notte di paura a Sant'Anastasia (Napoli), dove sono stati esplosi almeno 10 spari contro un bar. I proiettili avrebbero colpito accidentalmente, nella serata di martedì, una famiglia che in quel momen ...