Bimba ferita | il sindaco di Pollena | “Famiglia splendida | sono provati”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutie preoccupati i familiari della bambina di dieci anni colpita alla testa ieri sera davanti ad un bar a Sant’Anastasia (Napoli), mentre era in compagnia dei genitori anche loro rimasti feriti. Lo riferisce Carlo Esposito,diTrocchia, comune di residenza dellarimasta vittima di quella che sembra essere una “stesa” successiva ad un litigio tra giovanissimi. “Ho parlato con lo zio della piccola – spiega Esposito –amici cari, persone splendide, quindirimasto molto sconvolto dalla notizia. Ho chiamato il fratello del papà della bambina, e tuttiin ansia per le condizioni della piccola, ma anche preoccupati perché la mamma potrebbe dover essere sottoposta anche lei ad un ...

Le telecamere di videosorveglianza comunale hanno immortalato la sparatoria avvenuta ieri sera a Sant'Anastasia, nella quale è rimastaalla testa una bambina di 10 anni ed i suoi genitori. Lo rende noto il sindaco Carmine Esposito, il quale ha sottolineato di essere a disposizione della famiglia vittima della sparatoria, e

Spari contro una famiglia in un bar di Sant’Anastasia (Napoli): bimba di 10 anni ferita alla testa Virgilio Notizie

Lei e i genitori, anche loro rimasti feriti ma lievemente, si sono trovati nel mezzo di una quelle scorribande di criminali che oggi vengono chiamate «stese». Come sempre accade a chi ne finisce ...