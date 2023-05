Bimba ferita | eseguito il secondo intervento chirurgico

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo l’estrazione del proiettile, i sanitari dell’ospedale pediatrico Santobono hanno effettuato una seconda operazione sulladi 10 anni rimastaall’esterno di un bar di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. La piccola resta in prognosi riservata, per almeno 72 ore in Rianimazione, sotto controllo sanitario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Spari contro una famiglia in un bar di Sant’Anastasia (Napoli): bimba di 10 anni ferita alla testa Virgilio Notizie

Napoli, 24 mag. (askanews) – E’ in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita, la bimba di 10 anni ferita da colpi d’arma da fuoco a Sant’Anastasia (Napoli) mentre mangiava un gelato con i ...Un'intera famiglia è finita al centro di una raffica di proiettili esplosa in strada da due ragazzi in scooter ...