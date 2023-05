Bimba ferita | a sparare due giovani poco prima cacciati dal bar

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbero stati duevia, acontro il bar di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli, dove sono rimasti accidentalmente feriti padre, madre e unadi dieci anni sottoposta a intervento chirurgico nell’ospedale Santobono del capoluogo partenopeo. I motivi dell’allontanamento non sono ancora noti ma sembrerebbe che i duesiano poi tornati entrambi con armi in pugno, non si esclude anche l’uso di un’arma lunga, per vendicarsi. Le condizioni di salute dei genitori della piccola non sono state giudicate gravi mentre più serie sono ritenute quella della bambina anche se – ma il condizionale è obbligatorio – la sua vita non sarebbe in pericolo. Non è chiaro se la famiglia sia stata colpita solo da ...