Bimba ferita a Sant' Anastasia | le armi da guerra nelle mani dei rampolli del clan

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Hanno impiegato una manciata di minuti per reperire quelle. Una pistola, un mitragliatore, colpi in canna, micidialidaper vendicarsi di un presunto affronto subìto pochi...

Stava mangiando un gelata ladi 10 anniinsieme al padre e alla madre da colpi di arma da fuoco nel Napoletano . È tutto avvenuto nella tarda serata di martedì in piazza Cattaneo a Sant'Anastasia . La famiglia era ...salva per miracolo " Per chi è credente si può dire sicuramente che questa bambina di 10 anni ... l'ospedale pediatrico napoletano dove è stata portata la piccolainsieme con i genitori ...Patrizio Festa, responsabile del reparto Trauma Center del Cardarelli, spiega che "la signora ha riportato unasuperficiale della parete anteriore dell'addome che non ha leso organi interni né ...

Bimba ferita a Sant'Anastasia, fermati due ragazzi di 19 e 17 anni: spari con mitra e revolver tra la folla Fanpage.it

(ANSA) - NAPOLI, 24 MAG - Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono ...Tentato omicidio e porto illegale d'arma. Sono le ipotesi di reato per le quali un 19enne di Somma Vesuviana, E. C., è stato sottoposto a fermo a seguito del ferimento di una bambina ...