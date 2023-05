Bimba ferita a Napoli | De Luca | “Episodio grave in territori complicati”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“C’è stato una Sant’Anastasia, dove unadi dieci anni che passeggiava con i genitori è statacon un proiettile al volto da parte di delinquenti che girano per i nostri”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo Dedal palco della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro. “Forse è stata una stesa – ha detto De– una di queste idiozie che dobbiamo scontare nei nostri, laè intubata al Santobono e mi hanno detto che si salva. Già qualche anno fa la piccola Noemi aebbe un incidente analogo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

...35enneall'addome e la figlia di 10 anni è stata colpita alla testa. Sebbene nessuno dei tre rischi la vita, l'uomo e la donna sono stati portati all'ospedale Cardarelli di Napoli, la......nei pressi del bar dove ieri sera sono stati esplosi i diversi colpi che hanno ferito laed i ... l'ospedale pediatrico napoletano dove è stata portata la piccolainsieme con i genitori ...... nel corso della quale è rimastaun'intera famiglia, e che solo per un caso non si è trasformata nell'ennesima tragedia. Alla, alla mamma e al papà la nostra vicinanza, con l'augurio che ...

Spari contro una famiglia in un bar di Sant’Anastasia (Napoli): bimba di 10 anni ferita alla testa Virgilio Notizie

Padre, madre e figlia, di 10 anni, sono stati feriti nella tarda serata di ieri mentre stavano mangiando in piazza Cattaneo, a Sant'Anastasia, in provincia di Napoli. Sono stati raggiunti ...Forse sono stati esplosi almeno dieci colpi in aria. La bimba operata al Santobono subirà nel pomeriggio un secondo intervento ...