Billie Jean King Cup Finals | Francia e Germania saranno le avversarie dell' Italia

Francia e Germania saranno le avversarie dell'Italia nelle Finals della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2023 . Le ragazze di Tathiana Garbin, che ad aprile hanno vinto il preliminare contro la Slovacchia, saranno impegnate dal 7 al 12 novembre a Siviglia.

Billie Jean King Cup Finals: Francia e Germania saranno le ... SuperTennis

Francia e Germania saranno le avversarie dell'Italia nelle Finals della Billie Jean King Cup by Gainbridge 2023 . Le ragazze di Tathiana Garbin, ...Cechia e Stati Uniti. Saranno queste le avversarie della Svizzera nel girone della fase finale di Billie Jean King Cup, che si terrà a Siviglia dal 7 al 12 novembre. Le elvetiche – campionesse in cari ...