Bergamo | in comune bandiere a mezz’asta per l’Emilia Romagna

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto per mercoledì 24 maggio l’esposizione adellenazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale in segno di cordoglio per le vittime dell’alluvione che nei giorni scorsi ha colpito il territorio del. Pertanto, tutte leesposte nelle sedi di competenza deldi– anche quella comunale, per decisione del sindaco Giorgio Gori – si atterranno a tale disposizione in segno di lutto.