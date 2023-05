Benevento | il gruppo Pd | “Nei Cd-Rom sul bilancio file di altri comuni e persino un film”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa deldel Partito Democratico al Comune di. “La superficialità con cui opera questa Amministrazione comunale non si evidenzia soltanto nell’errore di formulazione delle tariffe Tari che ha impedito al Consiglio l’approvazione del piano tariffe. Anche sulla consegna dei documenti utili ai consiglieri per svolgere il proprio mandato si verificano “incidenti” che segnalano il grado di approssimazione che regna a Palazzo Mosti. In proposito è emblematico quanto accaduto con il materiale in formato elettronico contenuto nei Cd-Rom sulconsuntivo: oltre ai documenti relativi al Comune disono presenti quelli relativi al Comune di Pratella (provincia di Caserta)! Inoltre, probabilmente per allietare il tempo libero dei consiglieri, nel ...

... in provincia di Foggia, la madre, casalinga, di Montesarchio, in provincia di. Umberto è ... Ilincide l'album Strada bianca, con un discreto seguito. Il vero successo arriva però nel ...Il gol di Brignoli, portiere delche segnò all'ultimo di testa contro il Milan con ... È la vittoria del lavoro di squadra, del, sia in campo che a livello dirigenziale. È la vittoria .... Ha ammesso di aver compiuto una sciocchezza. Un gesto bruttissimo e senza alcuna ...Il 17enne ha precisato di aver registrato il video lo scorso 15 aprile e di averlo condiviso con un...

Benevento, il gruppo Pd: “Nei Cd-Rom sul bilancio file di altri ... TV Sette Benevento

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo la ripresa in palestra di lunedì pomeriggio, quello che resta del Benevento ha continuato ad allenarsi ieri mattina all’antistadio, con un gruppo ridotto ai minimi termini, anche per via dei tant ...