Belgorod | nuovi attacchi con droni Kiev | Presto altre azioni in Russia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Mosca, 24 mag. (Adnkronos) - Nella regione russa dila notte "non è trascorsa del tutto tranquilla", "ci sono stati numerosicon": a scriverlo su Telegram è stato il governatore Vyacheslav Gladkov, facendo il punto sulla situazione dopo l'incursione di un gruppo di 'sabotatori' lunedì che, secondo le autorità russe, si è conclusa con l'uccisione di "70 nazionalisti ucraini". "La maggior parte dei sistemi di difesa aerea ha resistito, ma ci sono danni a: automobili, case private, uffici. La cosa più importante è che non ci siano vittime". Ma "le forze di sicurezza russe sono ancora impegnate in operdi 'pulizia'", ha ammesso il governatore., i partigiani anti-Putin: "Obiettivo liberare la" "Un gasdotto è stato ...