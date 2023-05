Belgorod | nuovi attacchi con droni Kiev | Presto altre azioni in Russia

...ad eventuali altre incursioni sul suo territorio come quella avvenuta nella regione di. Lo ... 2023 - 05 - 24 10:43:03 ISW: Kiev non riferisce dicombattimenti a Bakhmut 'Nel suo rapporto ..., i partigiani anti - Putin: "Obiettivo liberare la Russia" "Un gasdotto è stato danneggiato nel distretto di Grayvoron", scrive ancora. "E' in corso un piccolo incendio. È inoltre in fase di ...Leggi ancheattacchi con droni nella notte. Kiev: "Presto altre azioni in Russia", i partigiani anti - Putin: "Obiettivo liberare la Russia" Ucraina, Bakhmut: l'ipotesi sui ...

Nella notte nuovi attacchi con droni sulla regione russa di Belgorod ... Agenzia ANSA

Condividi questo articolo:Mosca, 24 mag. (Adnkronos) – Nella regione russa di Belgorod la notte “non è trascorsa del tutto tranquilla”, “ci sono stati numerosi attacchi con droni”: a scriverlo su Tele ...Ryabkov: 'Lo è qualsiasi equipaggiamento, qualsiasi arma utilizzata da Kiev nella zona dell'operazione militare speciale e non solo' ...