Belén Rodríguez ed Emma Marrone postano una foto abbracciate

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nella serata di ieri, 23 maggio 2023,ha pubblicato sui social alcune immagini in compagnia di Bélen, nel corso degli ultimi preparativi per la puntata finale de Le Iene. A pochi minuti dall’inizio della trasmissione, infatti, le due colleghe si sonoe hanno scattato un selfie. “Ti sblocco un ricordo”, si legge nelle prime righe del post condiviso su Instagram: “Ci vediamo stasera su Italia 1 per l’ultima puntata di @redazioneiene insieme alla super Bélen”. Le parole di affetto e stima (reciproca) rivolte alla collega hanno rappresentato, ancora una volta, grande professionalità e spirito di amicizia. Le due artiste, infatti, nel lontano 2012, piombarono sotto la luce dei riflettori di Amici per diverse ragioni....

Leggi Anche 'Isola dei Famosi', Cristina Scuccia rivela: 'C'è una persona nella mia vita' Il crollo di Helena 'Anche se non l'ho dimostrato e non ne ho parlato con nessuno in questa ultima settimana ...Emma Marrone è stata suo malgrado protagonista di due scivoloni durante la sua partecipazione a Le Iene. Emma Marrone sa bene come far fronte a 'il bello della diretta' e infatti, durante la sua ......Rodriguez e Jovanotti. La showgirl di origini argentine collabora infatti con la Dream Project S.p. A. per creazioni moda Mar de Margaritas. Basandosi sul body positive i vestiti sono morbidi ...