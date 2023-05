BCT | il regista Marco Bellocchio è il primo ospite della settima edizione

...maestro Marco Bellocchio è il primo importantissimo artista annunciato come ospite del prossimo, sceneggiatore e maestro di cinema, nella sua straordinaria carriera è stato insignito ...Ilè stato scelto come primo invitato speciale del prossimo, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento , programmato per il periodo dal 21 al 25 giugno. Dopo il ...Domenica 21, alle 13, nella Sala Sardegna, ilpremio Oscar Anthony LaMolinara , l'autrice ... Le prime a essere coinvolte sono state le- Biblioteche Civiche Torinesi, per allargarsi al ...

BCT, è il regista Marco Bellocchio il primo ospite della settima ... anteprima24.it

Il regista Marco Bellocchio è il primo artista annunciato come ospite del prossimo Bct, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione Città di Benevento che si terrà dal 21 al 25 giugno nel cap ...Il maestro Marco Bellocchio ospite del prossimo BCT. Reduce dal successo di Rapito, il suo ultimo film presentato al Festival di Cannes, Bellocchio arriverà nel capoluogo sannita e sarà ospite nella c ...