“Basta interrogazioni | i ragazzi devono superare il trauma” | la lettera di una preside dopo l’alluvione in Emilia-Romagna

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Per recuperare ci sarà tempo “a settembre”, ma per adesso la priorità delle scuole delle zone alluvionate dell’deve essere “far recuperare aiildi quanto successo”: con unarivolta ai professori del suo istituto, ladel liceo Torricelli Ballardini di Faenza Paola Falcioni ha invitato tutti a “sospenderee verifiche” e a “parlare con gli alunni e le alunne di quanto successo”. Un approccio basato sull’empatia in un momento difficile. “Purtroppo – dice la dirigente scolastica – questi anni ci hanno consegnato generazioni ferite prima dal Covid e ora dal. C’è stato uno spartiacque tra il prima e ildel 16 maggio ed è nostro dovere non ignorarlo”. I motivi di ...

Una brutta botta gliel'ha data la scuola, sommergendo i classici sotto una nebbia di spiegazioni bislacche e teoremi formalisti (più facili per gli insegnanti che così hanno legià ...In cinque anni di liceo, il 23 maggio è sempre stato giorno di, verifiche , ... Leggi Anche A Palermo il corteo alternativo di Cgil e delle associazioni per ricordare Falcone: 'con ......Sardegna) Le parole di Carla Cuccu 'sabotaggi della giunta regionale sulla nostra sanità locale' Cagliari, 19 Maggio 2023 " "Tanti mesi e nessuna risposta. Ho fatto tantissime. ...

“Basta interrogazioni”: la lettera di una preside dopo l’alluvione in Emilia-Romagna TPI

Per recuperare ci sarà tempo “a settembre”, ma per adesso la priorità delle scuole delle zone alluvionate dell’Emilia-Romagna deve essere “far recuperare ai ragazzi il trauma di quanto successo”: con ...La consigliera comunale dem Rita Barbetti interroga il sindaco per chiedere alla presidente Tesei di evitare ulteriori perdite di tempo.