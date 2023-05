Basket femminile | l’Italia ko in volata contro la Cina in amichevole 15 punti di Cecilia Zandalasini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sconfitta inper l’Italnella prima partita del torneodi Vigo (Spagna). Le ragazze di Lino Lardo cedono allaper 62-63, dopo aver condotto per larghi tratti toccando anche il massimo vantaggio a +9. Le Azzurre torneranno in campo domani serale padrone di casa iberiche (palla a due alle ore 19:00), prima di rientrare in Italia per proseguire la preparazione. 15pere 13 per Jasmine Keys non sono bastati a ribaltare il risultato nel finale, mentre per le asiatiche doppia doppia di Song con 10e 10 rimbalzi e 12di Ru. Polveri bagnate in avvio di match, con le due squadre che devono ancora oliare i meccanismi: ...