Basket | Achille Polonara si è infortunato | stagione finita per lui

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ladi, giocatore dello Zalgiris Kaunas, in Lituania, si è conclusa in anticipo. Il giocatore azzurro ha riportato infatti una lesione parziale del muscolo della coscia. I tempi di guarigione, per il cestista che era impegnato nei playoff del Campionato Lituano, in particolare nella semifinale fra il suo Kaunas e il Il K.K. Lietkabelis, saranno di qualche settimana. Nulla di preoccupante in generale, ma comunque uno stop da dover osservare, anche pensando all’evento che poi caratterizzerà la parte finale dell’estate: i Mondiali di, chevorrebbe vivere da protagonista con la maglia dell’Ital. Unfortunately,is out not only for tonight, but probably for the rest of the season. Get well ...