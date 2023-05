Barzaghi | «Lukaku torna al Chelsea a fine stagione! Il suo futuro…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Matteo, in collegamento dallo stadio Olimpico, ha analizzato la situazione relativa a Romelue al suo futuro FUTURO – Ecco il commento di Matteosul futuro di Romeluall’Inter: «tornerà alstagione. Poi comincerà la fase di studio e di trattativa. Le due squadre dovranno parlarsi e capire quali sono i termini che possono fare felici tutti. Il 90 ha dimostrato, oltre ai problemi fisici, di essere quello di sempre. Il desiderio del giocatore è quello di rimanere qui. La realtà milanese è quella che piace di più al belga, che non vuole lasciare l’Inter». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...