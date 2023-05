Barzaghi | «Inter | importante non sottovalutare la Fiorentina»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Matteoparla della partita di questa sera trae indica la via per la squadra di Simone Inzaghi su Sky Sport. VIA – La via da prendere è una, Matteola introduce: «I tifosi stanno per arrivare allo Stadio Olimpico, è previsto il sold-out e l’atmosfera è elettrizzante. C’è voglia per l’di alzare questo trofeo. Le due curve arrivano da parti opposte, quindi non si vedranno prima del match. Ci sarà molto traffico, gli umori sono alti e entusiasmo alle stelle. Per i nerazzurri c’è la volontà di approcciare nella maniera giusta questo ultimo periodo per arrivare bene alla finale di Champions League a Istanbul. Questa sera ènonla, in campionato ha reso la vita difficile in ...