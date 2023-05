Baronissi | nuova vita per la grande croce del Monte SS Salvatore

Leggi su zon

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La fede, il culto della tradizione e della storia, l’amore per la propria terra sono sentimenti nobili che hanno spinto quattro amici, Nicola Alfano, Peppe Barrella, Enzo Pecoraro e Enzo Ricciardi a un gesto cui la intera comunità disarà grata. Conpassione e maestria e con le proprie mani, i quattro ex ragazzi hanno rigenerato pazientemente ladeldel SSedificata negli anni ’50. Da allora lo scorrere del tempo e l’abbandono hanno offuscato la funzionalità e la bellezza dellache aveva bisogno di essere rigenerata. Hanno pensato a tutto i nostri amici che hanno pensato anche di illuminare il monumento affinché sia ben visibile dalla valle e sia riferimento per la città Sabato alle 11.00 ci sarà la inaugurazione; ...