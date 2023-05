Barone | «Partita importante Opportunità di fare la storia del club»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Joe, Direttore Generale della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva all’uscita dall’Assemblea di Lega a Roma in occasione della finale di Coppa Italia contro l’Inter.– A Firenze si parla di, la Viola non vince da tanti anni la Coppa Italia. Joenon aspetta altro che lacon l’Inter: «Io devo andare, ci sarà unaquesta sera e voglio essere vicino alla squadra. Sono preparati, emozionati, abbiamo l’diladella nostra città e del». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...