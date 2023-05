L'Inter di Simone Inzaghi si appresta ad affrontare la Fiorentina questa sera in finale di Coppa Italia . Su MatchDay Programme Nicolòha detto la sua sul percorso che ha visto la squadra nerazzurra arrivare a giocarsi due finali (contro la Fiorentina in Coppa Italia, in Champions League contro il Manchester City ......il Manchester City di Pep Guardiola - per confermare il trofeo già vinto nella scorsa... 14.05 - Tutta la carica di Nicolò13.45 - Le ultime di formazione dell'Inter 13.30 - Le ultime ...Commenta per primo È Nicolòil calciatore nerazzurro protagonista del Matchday Programme in vista della finale di Coppa ... Come è successo in tutta la, il lavoro di squadra ci ha ...

Barella e la stagione dell'Inter: "Percorso non facile, ma siamo qua" Corriere dello Sport

Il centrocampista nerazzurro ripercorre le tappe che hanno portato la squadra di Inzaghi fino alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina ...È Nicolò Barella il calciatore nerazzurro protagonista del Matchday Programme in vista della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter: "Non è stato un percorso facile - ha esordito il centrocampi ...