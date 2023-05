Banca Ifis spinge sui crediti deteriorati con Mediobanca

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ancora un passo avanti nella gestione delle sofferenzerie.e Mediohanno infatti siglato una partnership di lungo periodo per la gestione dei. Più nel dettaglio, l’istituto guidato da Ernesto Fustenberg Fassio rileverà da Piazzetta Cuccia per un corrispettivo di 100 milioni, Revalea, società nata nel 2022 dallo scorporo di non performing loans derivanti da attività di acquisizioni di portafogli di sofferenze, business che non rientra più tra le attività core di Medio. “La partnership ha una forte valenza industriale poiché consolida il posizionamento dicome operatore di riferimento nel mercato deinel segmento small tickets ...

Mediobanca ha registrato un ribasso dello 0,25% pur avendo annunciato di avere raggiunto un accordo con Banca Ifis (- 0,5%) per vendere Revalea, societa' nata nel 2022, per 100 milioni di euro.

