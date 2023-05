Cole, è stato salvato in piscina dal padre, Zachary Petite, un vigile del fuoco di Hemet (California). L'uomo ha poi deciso di diffondere il video per sensibilizzare tutti i genitori ad avere la ...Siamo felici e orgogliosi di esserci anche quest'e faremo di tutto per ripeterci e portare il trofeo a Milano'. Si passa poi a parlare della sfida di stasera: 'Quando seisogni di vivere ...Nove minuti di applausi per Marco Bellocchio. Per il quartoconsecutivo a Cannes, ritorna il regista piacentino con il suo "Rapito" film sul caso Edgardo ... di undi 6 anni dalla propria ...

Bambino di un anno si toglie il salvagente e si butta in piscina: salvato al volo dal padre Corriere TV

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo avere investito con la sua auto un bambino di sei anni a Palermo ed essere fuggito via senza prestare soccorso. L’uomo era a bordo di una macchina Audi e l’i ...Un talent che porta la cucina di qualità negli ospedali italiani per creare momenti speciali ed emozionanti nei reparti a beneficio dei pazienti ricoverati, in particolare di bambini che stanno riceve ...