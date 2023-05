BAMBINI E TECNOLOGIE | TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Come parlare di tecnologia ai? Come evitare forme di dipendenza ? Scoprilo in questa intervista dove riveliamo i risultati di 4 anni di valutazioni su un campione significativo di genitori italianiCome parlare di tecnologia ai? Come evitare forme di dipendenza ? Scoprilo in questa intervista dove riveliamo i risultati di 4 anni di valutazioni su un campione significativo di genitori italiani. Intervista al Dott. Emanuel Celano Salve a tutti, mi chiamo Emanuel Celano, sono laureato in psicologia all’università di bologna con laurea magistrale e lavoro nel settore informatico da oltre 18 anni. La mia società si chiama “Informatica in Azienda” ed ha sede a Bologna – Come è nato il test per misurare le dipendenze dallenei? Il test è nato alcuni mesi dopo un seminario su “Genitori e ...