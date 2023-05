Balotelli vittima di estorsione | condannato un avvocato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Si tratta di Roberto Imparato Marioè statodi. A dare ragione al calciatore il Tribunale di Vicenza che haa due anni e tre mesi l’Roberto Imparato. Quest’ultimo dovrà ora versare aun un risarcimento del valore di 80mila euro e pagare le spese legali e processuali. L’del lo sportivo ha detto: «Sia io che il mio assistito siamo soddisfatti che sia stata fatta chiarezza sui fatti e che sia stata accertata nei confronti di chi fosse la responsabilità penale in questa vicenda». L’episodio risale al 2018.era stato accusato di violenza sessuale a Nizza da una ragazza di 17 anni che aveva raccontato di essere stata stuprata., che si è sempre dichiarato ...

Il bomber, stando alla decisione del giudice, è rimastodi un sexy ricatto orchestrato ... Violenza per cuiera stato anche iscritto sul registro degli indagati dalla Procura di ...approfondimento Brescia, rissa fuori da discoteca: denunciato il fratello diFOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport Mario, 30 anni fuori da ogni schema. FOTO L'...Un'accusa per cuisi è sempre dichiarato innocente e da cui è stato assolto definitivamente lo scorso anno. A quel punto, è stato il calciatore a intraprendere le vie legali. SuperMario ha ...

Sembra sia giunta a un epilogo la delicata vicenda giudiziaria che ha investito Mario Balotelli, ex attaccante di Inter e Milan e della nazionale, grazie alla sentenza pronunciata dal tribunale di ...Dopo l’esperienza in Turchia e le liti con Montella, Balotelli è tornato al Sion ma non ha ingranato. A 33 anni cerca squadra, ma almeno dal tribunale ha avuto ragione ...