Balotelli fu accusato di un finto stupro | l’avvocato condannato a 2 anni e 3 mesi di carcere

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ad agosto 2021 il gip di Brescia aveva archiviato le accuse di violenza sessuale ai ddi Marioper “infondatezza della notizia di reato”. Ora però per quello che secondo i giudici fu unoinventato è arrivata anche la condanna del tribunale di Vicenza: duee trediper tentata estorsione, oltre a un risarcimento al calciatore di 80mila euro, pertrevigiano Roberto Imparato, colui che ha assistito la donna che accusava. Secondo la ricostruzione dei giudici, il legale 63enne ha convinto la 23enne di Bassano del Grappa a presentare una falsa denuncia di, chiedendo poi all’attaccante 100mila euro in cambio del silenzio. I fatti risalgono al 2017, quando ...

Il tribunale di Brescia aveva avviato l'inchiesta a carico di Mariodi violenza sessuale nei confronti di una minorenne. Ora quello di Vicenza , dopo la controdenuncia del calciatore bresciano, ha condannato l'avvocato Roberto Imparato a due anni e ...È stato condannato a due anni e tre mesi Roberto Imparato, l'avvocatodi tentata estorsione ai danni di Mario. Il tribunale di Vicenza ha dato ragione al calciatore, a cui ora il legale dovrà versare un risarcimento di 80mila euro e pagare le spese ...Nel 2021, Cala era statodi aver riferito insulti razzisti a Mouctar Diakhaby del Valencia,... La stessa cosa che, qui da noi, è stata detta di, di Kean, e di Lukaku. Lo ha detto in ...

"Voglio una Ferrari gialla": Balotelli fu accusato di un finto stupro, l'avvocato condannato per tentata estorsione ...del Tribunale di Vicenza sul “caso Balotelli”. Una storia di qualche anno fa che vede il calciatore italiano oggi 32enne – in forza al Sion, in Svizzera – accusato di presunta violenza sessuale su una ...