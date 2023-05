Balotelli | false accuse di stupro | condannato l’avvocato

(Di mercoledì 24 maggio 2023)che aveva provato ad incastrare Mariocon delledi violenza sessuale Il Tribunale di Vicenza haa 2 anni e 3 mesi, oltre ad un risarcimento di 80mila euro,di Roberto Imparato, la persona che aveva provato ad incastrare Mariocon l’accusa di. L’attaccante del Sion era vittima di un ricatto da parte dele di una ragazza ventiduenne, che lo aveva ripreso durante un rapporto quando all’epoca dei fatti aveva 17 anni. Dalle chat dei due è venuto fuori cheavrebbe avuto in programma di comprare due Ferrari. Dal telefono della ragazza invece si è visto che: «mi ha detto ...

