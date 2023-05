Imbrattati nella notte decine di manifesti del candidato sindaco per il centrosinistra, Giacomo Possamai, a Vicenza. Manifesti che sono stati strappati econ della vernice rossa che riporta la sigla "Pd". Il candidato del centrosinistra questa mattina andrà in Questura a depositare una denuncia. "Abbiamo taciuto fin qui - afferma una nota ...Imbrattati nella notte decine di manifesti del candidato sindaco per il centrosinistra, Giacomo Possamai, a Vicenza. Manifesti che sono stati strappati econ della vernice rossa che riporta la sigla "Pd". Il candidato del centrosinistra questa mattina andrà in Questura a depositare una denuncia. "Abbiamo taciuto fin qui - afferma una nota ...

Ballottaggi: vandalizzati manifesti di Possamai a Vicenza Espansione TV

