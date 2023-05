Avvistati due orsi bruni nei boschi di Solto Collina | la Polizia provinciale | ecco cosa fare

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La Provincia di Bergamo conferma il duplice avvistamento di Orso Bruno nelle ultime 72 ore sul territorio bergamasco: nella tarda notte di domenica 21 maggio a– località Cerete, e nella successiva notte del lunedì 22 a Sovere – località Sellere, due fototrappole di cacciatori posizionate in aperta campagna hanno immortalato in un video e in uno scatto fotografico il passaggio sul nostro territorio di un esemplare di Orso Bruno. Dopo aver tempestivamente raccolto le segnalazioni e acquisito i file originali prodotti dalla fototrappole posizionate nel bosco da cacciatori per il monitoraggio della fauna selvatica, gli agenti dellahanno effettuato i doverosi sopralluoghi nei luoghi degli avvistamenti, al fine di verificare e validare l’attendibilità delle comunicazioni, e di ricercare ...