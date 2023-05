Aveva contatore Enel senza contratto | denunciato per furto

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato Posillipo, durante un servizio di controllo del territorio, hanno controllato un esercizio commerciale di via Ferdinando Russo dove, con il supporto di personale tecnico dell’, hanno verificato che ildell’energia elettrica registrava regolarmente energiadi fornitura. Il titolare dell’attività commerciale, identificato per un 31enne napoletano, è statoperaggravato di energia elettrica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

