Autorità russe | ' il ponte di Crimea è stato riaperto'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ildiche collega la penisola annessa dalla Russa èdopo esserechiuso per diverse ore per "esercitazioni": lo ha reso noto un funzionario dell'amministrazione russa ...

Il ponte di Crimea che collega la penisola annessa dalla Russa è stato riaperto dopo essere stato chiuso per diverse ore per "esercitazioni": lo ha reso noto un funzionario dell'amministrazione russa ...... l'ucraina Lesia Tsurenko ha invitato le sue connazionali a lottare contro le avversariee ... La tennista ha anche denunciato l'atteggiamento dellemondiali del tennis, WTA e ATP, che in ...La Delegazione dell'Unione Europea in Georgia si è così espressa : "Abbiamo preso atto della decisione delledi revocare il divieto di viaggio aereo per la Georgia. A causa dell'...