Austria | casa natale di Hitler sarà centro addestramento polizia su diritti umani

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Vienna, 24 mag. (Adnkronos) – Ladi Adolf, nella cittadinaca di Braunau am Inn, diventerà unper l’dellaal rispetto dei. La decisione delle autoritàche mette fine a una lunga saga sull’utilizzazione dell’edificio del 17esimo secolo, dove il leader nazista nacque nel 1889. Il progetto, che comprende anche una stazione di, costerà 20 milioni di euro e la sua realizzazioneavviata in autunno. La soluzione trovata, racconta il Guardian, non accontenta tutti, ma arriva dopo un lungo dibattito su cosa fare dell’edificio, affidato a una commissione di esperti. La demolizione è stata esclusa per non ...

Da tempo l'Austria è in imbarazzo per capire cosa fare con uno dei monumenti più scomodi al mondo: la casa natale di Adolf Hitler. Ma adesso sembra essere arrivata la soluzione a qualsiasi tipo di ...