Australia | muore la 95enne colpita con il taser dalla polizia perché vagava con un coltello dentro la casa di riposo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Clare Nowland, laaffetta da demenza bloccata lo scorso 17 maggiona con ilmentre si trovava indi, è morta. Ad annunciarlo è ladel Nuovo Galles del Sud, che ha aggiunto che l’anziana è deceduta in ospedale alle 19 dell’ora locale (11 italiane). La donna era stata fermata da un giovane ufficiale didi 33 anni mentre camminava con il proprio deambulatore e unda cucina in mano durante la notte di mercoledì. A seguito dello scontro tra i due, la donna era caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un’emorragia cerebrale. Ma secondo una seconda ricostruzione più recente dell’evento, sarebbero stati i dipendenti delladi ...

