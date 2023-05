Clare Nowland colpita col taser e caduta sbattendo la testa L'anziana, il 17 maggio, era stata bloccata con un taser da un ufficiale di polizia di 33 anni, in, mentre camminava con il proprio deambulatore e un coltello da cucina in mano. A causa dell'impatto la 95enne era caduta e aveva sbattuto la testa, riportando un'emorragia cerebrale. I ...Clare Nowland, la donna di 95 anni bloccata dalla polizia australiana con il taser mentre si trovava in casa di riposo, è. Lo riporta in un comunicato la polizia del Nuovo Galles del Sud, che ha aggiunto che la donna "si è spenta serenamente in ospedale poco dopo le 19.00 di questa sera, circondata dalla famiglia e ...la 95enne colpita con il taser dalla polizia il 17 maggio. Lo ha dichiarato la polizia del Nuovo Galles del Sud, in, in un post pubblicato su Facebook. Clare Nowland , che era affetta ...

Australia: morta Clare Nowland, la 95enne stordita con il taser dalla polizia TGCOM

E' morta Clare Nowland, la donna di 95 anni che era stata colpita con il taser da un agente di polizia in una casa di riposo in Australi a. La vittima era stata gravemente ferita all'alba di mercoledì ...La signora si spostava solo con deambulatore e quindi molto lentamente ma l’agente della polizia australiana ha sparato col taser quando la ...