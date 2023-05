Aurora Ramazzotti | «La felicità va scorreggiata Sia mai che te la tieni dentro» Botta e risposta con i fan | poi la storia sparisce

Con gioia dei suoi follower,negli ultimi giorni sta condividendo sul suo profilo Instagram una serie di foto dedicate alla sua nuova vita da mamma del piccolo figlioletto Cesare Cerza , nato il 30 marzo . La ...A spasso per City Life.non rinuncia alla bella giornata di sole che ha travolto Milano e decide di uscire con il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare . E uno scatto su Instagram li immortala tutti e ...Se c'è una dote che non manca adè l'autoironia. La figlia di Michelle Hunziker e Eros, da poco diventata mamma a sua volta, ha la capacità di parlare ai suoi fan con humor e leggerezza e di non prendersi ...

Con gioia dei suoi follower, Aurora Ramazzotti negli ultimi giorni sta condividendo sul suo profilo Instagram una serie di foto dedicate alla sua nuova vita da mamma del piccolo ...A spasso per City Life. Aurora Ramazzotti non rinuncia alla bella giornata di sole che ha travolto Milano e decide di uscire con il compagno Goffredo Cerza e il piccolo Cesare. E uno scatto ...