Aurora Ramazzotti al concerto senza figlio | la ' shitstorm' degli hater

(Di mercoledì 24 maggio 2023), della '' scrivono persino in Germania Ma questa volta la 'classica' polemica social ha varcato persino i confini nazionali perchè, come riporta Leggo, del 'caso' si è ...

al concerto senza figlio, la 'shitstorm' degli haterin libera uscita in piazza Duomo a Milano per godersi assieme ad alcune amiche il concerto di Radio Italia lo ...è stata travolta da critiche surreali, arrivate persino all'estero. Il settimanale tedesco Stern ha infatti dato conto dell'assurdo caso riguardante la figlia di Michelle Hunziker e ...Siparietto social trae il suo personal trainer al ritorno della donna in palestra. La gag chiama in causa Tommaso Zorzi... Sta tornando piano piano alla vita di tutti giorni, compresa l'attività fisica ...

Aurora Ramazzotti, passeggiata con Goffredo e Cesare in sneakers e longuette Stile e Trend Fanpage

Aurora Ramazzotti, madre di Cesare da otto settimane, criticata dai follower per la sua libera uscita al concerto di Radio Italia a Milano ...Siparietto social tra Aurora Ramazzotti e il suo personal trainer al ritorno della donna in palestra. La gag chiama in causa Tommaso ...