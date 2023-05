“Attacchi brutali contro le strutture sanitarie e il nostro personale in Sudan” | la denuncia di Medici Senza Frontiere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Aggressioni al, saccheggi e occupazioni armate delle suemediche o di quelle supportate in, dove da un mese è scoppiata la guerra civile. Lo staff e i pazienti dell’organizzazione umanitariasubiscono ripetutamente l’azione violenta dei gruppi armati che sottraggono ormai quotidianamentenali, forniture mediche e veicoli. Il disprezzo dei principi umanitari e del diritto internazionale umanitario ostacola la capacità di MSF di fornire assistenza sanitaria alla popolazione, in un momento in cui c’è un disperato bisogno di aiuto. “In un magazzino a Khartoum i frigoriferi sono stati staccati e i farmaci sono stati gettati via. L’intera catena del freddo è andata in tilt: inali non sono ...