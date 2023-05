Atp Lione | clamorosa reazione di Ymer contro l' arbitro | squalificato

E' durato meno di un set il match tra lo svedese Mikael Ymer e il francese Arthur Fils , valido per il secondo turno dell' Open di, torneo250. La gara è stata infatti sospesa dopo un battibecco tra il tennista svedese e l'arbitro, avvenuto mentre si stava per chiudere il ...Siamo agli ottavi di finale dell' Open Parc Auvergne - Rhône - Alpes Lyon ,250 di scena a, e lo svedese è impegnato in una lotta serrata nel primo set contro il promettente transalpino ...Il giudice di sedia non scende a controllare un segno e Mikael Ymer perde la testa , facendosi squalificare nell'di. Questo è quanto accaduto nell'incontro di secondo turno tra il tennista svedese e il giovane talento transalpino Arthur Fils. Una partita equilibrata, che doveva ancora dire tutta la sua ...

ATP Lione: Ymer, che combini Lo svedese perde la testa con l’arbitro e viene squalificato Ubitennis

Nel corso della sfida con Fils, valida per il secondo turno, il tennista svedese è stato protagonista di una scenata ...Il tennista svedese si abbandona a un gesto inconsulto dopo una discussione con il giudice di sedia: chiedeva che controllasse un segno sul campo ma ...