ATP Ginevra 2023:

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Buona la prima per Casper Ruud nel torneo ATP di. Il tennista norvegese è reduce dalle semifinali degli Internazionali d’Italia e ha comunque deciso di giocare in Svizzera per migliorare ulteriormente il proprio ritmo partita e il feeling in campo, vista una prima parte di stagione veramente sottotono. Ruud ha sconfitto per 6-3 7-5 l’americano J.J Wolf ed ora se la vedrà con il cileno Nicolas Harry, che ha sfruttato il ritiro dell’olandese Tallon Griekspoor. Esordio vincente anche se più sofferto per Taylor Fritz, che ha avuto la meglio di Marcos Girone nel derby americano. Il numero nove del mondo ha sconfitto in rimonta il connazionale con il punteggio di 4-6 6-2 6-3. Adesso Fritz affronterà il bielorusso Ilya Ivashka, che ha battuto il francese Adrian Mannarino per 6-4 3-6 6-3. Giornata di ritiri come quello dello spagnolo Zapata Miralles, che ha alzato ...