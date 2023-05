Atletica | Zane Weir vince a Savona | il peso viaggia a 21 60 verso il Golden Gala | battuto Leonardo Fabbri

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha vinto con disinvoltura la gara di getto delal Meeting di. Il Campione d’Europa Indoor ha trionfato con un ottimo 21.60 metri, dopo che quattro giorni fa si era imposto nel tradizionale evento di Halle (Germania). L’italo-sudafricano, che vanta un personale in sala di 22.06 (in occasione del suo trionfo continentale a Istanbul) e all’aperto di 21.99 (lo scorso anno in Coppa Europa), era alla terza gara stagionale visto che un mesetto fa aveva debuttato a Gaborone (secondo posto con 21.09 alle spalle di). L’azzurro ha trovato la misura in occasione del quinto tentativo, quando si è migliorato di un paio di centimetri rispetto a quanto timbrato alla quarta prova. Il 28enne aveva aperto con un 21.14, seguito da due nulli e dalle due misure di ...

Sabato 27 e domenica 28 maggio a Padova andranno in scena gli Assoluti di Atletica paralimpica italiana. Dopo il Grand Prix di Jesolo, dove si sono registrati 5 record italiani, si torna in pista e in ...