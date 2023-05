(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tutto pronto sulla pista della Fontanassa, che ospiterà quest’ildivalevole come 12ma edizione del Memorial Ottolia. La kermesse ligure si profila molto interessante per il debutto stagionale all’aperto di tanti nomi di spicco per l’leggera italiana, oltre alla presenza di diversi atleti stranieri competitivi a livello globale. LA DIRETTA LIVE DELDIDIDALLE 16.00 Impegnati tre frazionisti della 4×100 oro olimpico di Tokyo 2021: Filippo Tortu e Lorenzo Patta gareggeranno sui 100 metri piani, mentre Fausto Desalu sarà al via dei 400 dopo il buon 46?17 di Firenze. Occhi puntati anche sul getto del peso, con il campione europeo indoor in carica Zane Weir e Leonardo Fabbri a caccia di misure ...

Importante novità in arrivo nel mondo dell'. Il Consiglio di World Athletics ha infatti approvato all'unanimità il termine ' short ...dei record resteranno quelli esistenti fino ade ..., il pm Chicca ha iscritto nel registro degli indagati sei persone. Secondo l'accusa, infatti, ... Precedente- Infinito Simone Boiocchi, qualificato per il Golden Gala La tua pubblicità ...Il suo profilo Instagram , anche, conferma questa nostra sensazione (stereotipo): foto di ... Non ha l'eleganza iper tecnica e ultradi Koulibaly, o il culto per l'estetizzazione della ...

Atletica oggi, Meeting Savona 2023: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara 24 maggio OA Sport

Tutto pronto sulla pista della Fontanassa, che ospiterà quest'oggi il Meeting di Savona 2023 valevole come 12ma edizione del Memorial Ottolia. La kermesse ligure si profila molto interessante per il d ...Dopo tre anni di pausa legata al Covid, tornano le Olimpiadi del Reno per la loro trentatreesima edizione, che avrà luogo a Ospital Monacale. Il comitato olimpico di Portomaggiore si presenta ai nastr ...