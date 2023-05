Atletica | Meeting Savona 2023 | Furlani regala magie | Sibilio ritorna | Desalu vince i 400 | Tortu non brilla

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ildisi è rilevato particolarmente spettacolare e avnte, con una serie di prestazione particolarmente rilevanti che hanno illuminato la scena allo Stadio Fontanassa, sede della 12ma edizione del Memorial Ottolia. RISULTATI MEEETING DISALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Mattiasi prende la copertina delcon un surreale volo da 8.44 metri! Uno show assoluto per il 18enne laziale, che però è beffato dal vento: 2,2 m/s a favore, ovvero oltre il limite di 2 m/s previsto per l’omologazione delle prestazione. Si sarebbe fermato ad appena 3 centimetri dal record italiano di Andrew Howe, sarebbe stata la miglior prestazione mondiale stagionale. Clicca qui per la cronaca della gara. 100 METRI (MASCHILE) – Il ...

Savona . Tante gare in pista, ben dodici, sono in programma nella dodicesima edizione delinternazionale Città di Savona dileggera, che annovera nel suo eccellente programma anche due salti e un lancio.Non poteva esserci debutto migliore per Larissa Iapichino nella sua stagione al'aperto. L'azzurra del salto in lungo firma subito il suo personale outdoor con un 6,83 fatto registrare nelreco di Kallithea nonostante un forte vento contrario. La misura è arrivata all'ultimo tentativo per la ventenne delle Fiamme Gialle, che conferma le buone sensazioni date già agli Europei ...Savona. La dodicesima edizione delinternazionale Città di Savona dileggera, tappa challenger del World Athletics Tour organizzata dall'Savona con la collaborazione del Cus Genova, sta animando le piste e le ...

RIETI - Strepitoso Mattia Furlani a Savona. Il 18enne lunghista azzurro delle Fiamme Oro cresciuto nella Studentesca Millardi salta 8,44 ventoso (+2.2) . Fosse stato regolare (entro +2.0) ...