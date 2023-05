Atletica | Mattia Furlani | “Sono impazzito | poi è uscito il vento Più forza in rincorsa E i Mondiali…”

(Di mercoledì 24 maggio 2023)è stato il protagonista assoluto del Meeting di Savona. Il saltatore in lungo è volato a 8.44 metri, ma è stato beffato dalche soffiava a 2,2 m/s a favore, ovvero poco oltre i 2 m/s previsti dal regolamento per omologare le prestazioni. Il giovane fuoriclasse laziale ha fatto tremare il record italiano (8.47 di Andrew Howe nel 2007) e la miglior prestazione mondiale stagionale, sarebbe stato anche il record del mondo under 20. Prestazione dida parte del 18enne, che nel pomeriggio allo Stadio Fontanassa ha timbrato anche un buon 8.00, ad appena quattro centimetri dal suo personale siglato in occasione del trionfo agli Europei Under 18.ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “Devo ancora realizzare quello che ho ...

Savona . Tante gare in pista, ben dodici, sono in programma nella dodicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona dileggera, che annovera nel suo eccellente programma anche due salti e un lancio.Domenica scorsa gli atleti dell' ASDNeptunia hanno gareggiato nella Terza prova della Decathlon Cup che si è tenuta a ... migliorando il proprio personale, Flavio Sparacino eCimino. La ...Ore 18.12 Attenti ai due babies Lorenzo Simonelli eFurlani, 20 e 18 anni: ormai sbarcati nell'dei grandi, sono parte del futuro del movimento italiano. Nel giorno in cui Larissa ...

MEETING SAVONA 2023 - Furlani vola nel lungo con 8,44 (ma vento a 2,2 m/s). Tortu non va oltre i 10''17 nei 100 metri, ottimo Sibilio al rientro nei 400 hs.Sarebbe stato il record del mondo under 20 del salto in lungo, senza quel filo di vento di troppo. Clamoroso Mattia Furlani a Savona: il 18enne fuoriclasse azzurro centra un enorme 8,44, agevolato da ...