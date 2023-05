Atletica | Mattia Furlani scalda i cuori | oltre 8 40 m | ma il vento lo beffa! Tremano il record italiano e il mondiale stagionale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha fatto sognare al Meeting di Savona, dominando la scena nel salto in lungo con un fenomenale balzo da 8.44 metri! Volo pindarico per il 18enne, che però è stato beffato dal: 2,2 m/s a favore, ovveroil limite di 2 m/s previsto dal regolamento per omologare le prestazioni. Il giovane fuoriclasse laziale ha illuminato la scena in occasione del secondo tentativo allo Stadio Fontanassa, ma quella leggera brezzail consentito lo ha privato di quella che sarebbe stata un’enorme gioia. Il Campione d’Europa Under 18, che vanta un personale “regolare” di 8.04 (siglato proprio in occasione del suo trionfo di Gerusalemme nella rassegna continentale di categoria), si è reso protagonista di un eccellente pomeriggio in terra ligure, considerando anche gli 8.00 metri (1,7 m/s a ...