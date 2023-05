Atletica | Mattia Furlani firma il mondiale stagionale | perché non vale il suo 8 44? Il regolamento col vento e la classifica

(Di mercoledì 24 maggio 2023)si è reso protagonista della prova di maggior spessore tecnico al Meeting di Savona e il suo risultato ottenuto nel salto in lungo sta riscuotendo una vasta eco in tutto il Pianeta. Il 18enne ha illuminato la scena con un perentorio balzo da 8.44 metri, ma è stato beffato da una bava dioltre il limite previsto dalper omologare le prestazioni: 2,2 m/s di brezza alle spalle contro i 2 m/s di massimale previsto. Il laziale è entrato definitivamente in una nuova dimensione allo Stadio Fontanassa, dove ha mostrato ulteriori progressi dal punto di vista tecnico e agonistico dopo il buon inverno culminato nel 7.99 di Stoccolma.ha siglato la terza prestazione italiana all-time considerando salti regolari esi (il record ...

Furlani da brividi al Meeting di Savona , dove domina la gara del salto in lungo e per un attimo sogna la terza prestazione italiana di tutti i tempi. Il talento 18enne fa infatti segnare un ...Savona . Tante gare in pista, ben dodici, sono in programma nella dodicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona dileggera, che annovera nel suo eccellente programma anche due salti e un lancio.Domenica scorsa gli atleti dell' ASDNeptunia hanno gareggiato nella Terza prova della Decathlon Cup che si è tenuta a ... migliorando il proprio personale, Flavio Sparacino eCimino. La ...

Atletica, Mattia Furlani scalda i cuori: oltre 8.40, ma il vento lo beffa! Tremano il record italiano e il mondiale stagionale OA Sport

ATLETICA – L’azzurro ha fatto tremare il record italiano di Andrew Howe, purtroppo il risultato non è omologabile per il troppo vento: resta comunque una super ...Si prende la scena al Meeting di Savona il 18enne Mattia Furlani, che si è imposto nella gara di salto in lungo raggiungendo la misura di 8.44 metri. Una misura straordinaria, in quanto il Campione ...