(Di mercoledì 24 maggio 2023)si sta preparando per la grandecontro Fred, in programma domenica 28 maggio a Rabat (Marocco), sede della seconda tappa della Diamond League 2023 dileggera. Il Campione Olimpico dei 100farà il proprio debuttoall’aperto, dopo aver conquistato la medaglia d’argento sui 60agli Europei Indoor, e darà vita al roboante confronto con il Campione del Mondo. Dopo i tanti battibecchi delle ultime settimane sui social è giunto finalmente il momento del testa a testa in pista. Tra l’altro sarà il primo di due atti, dato che cinque giorni dopo (venerdì 2 giugno) si replicherà al Golden Gala di Firenze. Il terzo incomodo sarà Ferdinand Omanyala, in forma strabiliante nell’ultimo periodo e arbitro della ...

mercoledì 24 maggio (tra le 16 e le 19) allo stadio Fontanassa (diretta Rai Play eTv, ... E il movimento tricolore potrà confermare che non vive solo diJacobs e Gimbo Tamberi. Tortu, ...Non ci sarà l'oro olimpico dei 100 metriJacobs che ha gareggiato per la prima volta ... 'È doveroso un ringraziamento di tutta la comunità all'Savona e a Marco Mura per lo strepitoso ...... a Spresiano, e in pista, utilizzando il rinnovato anello per l'leggera dello stadio ...Jacobs) la finale di Eurocup a Bibione. E ora l'assegnazione della rassegna continentale è ...

Atletica, Marcell Jacobs pronto alla sfida con Kerley. I migliori tempi e il ranking stagionale dei 100 metri OA Sport

Marcell Jacobs si sta preparando per la grande sfida contro Fred Kerley, in programma domenica 28 maggio a Rabat (Marocco), sede della seconda tappa della Diamond League 2023 di atletica leggera. Il C ...Marcell Jacobs affronterà Fred Kerley a Rabat (Marocco) in occasione della seconda tappa della Diamond League 2023, il massimo circuito internazionale di atletica leggera. L'appuntamento è per domenic ...